Ospite speciale a TN Radio: questa sera alle 21:15 con Massimo Bava

Questa sera sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News, Massimo Bava racconta il suo passato al Torino, il presente al Catanzaro e dà un suo parere sulla situazione dei granata
Davide Bonsignore Redattore 

Episodio da non perdere questa sera su TN Radio. Torna come ogni martedì l'appuntamento con il podcast a tinte granata: sui canali Youtube, Instagram e X di Toro News ecco un nuovo episodio di TN Radio. Come ogni puntata si parlerà di tutta la situazione del Toro, con il pre-campionato, le prime gare in Serie A, le possibili soluzioni tattiche e uno sguardo sul futuro. In aggiunta, questa sera insieme ai soliti Lorenzo Bonansea, Davide Bonsignore e Federico Bosio si racconterà l'ex responsabile settore giovanile e ds del Torino Massimo Bava. Oggi responsabile settore giovanile e scouting al Catanzaro, il direttore Bava racconterà i successi ottenuti con il club granata, la storia sul passato a Torino, il suo presente in Calabria e il suo futuro. Sarà, come sempre, l'occasione per interagire: su tutti i canali avrete la possibilità di commentare e partecipare alla chiacchierata. Non mancate: vi aspettiamo questa sera alle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News! 

