Siamo sulla strada giusta? Questo e molto altro alle 21:15 su TN Radio

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. La sosta Nazionali ha senza dubbio fatto bene ai granata di Baroni, che si sono presentati revitalizzati alla sfida dell'Olimpico Grande Torino, vincendo contro il Napoli campione d'Italia per 1-0. La rete di Simeone fa esultare tutto il popolo granata, che adesso vede un Baroni che sembra aver trovato la quadra. Sarà veramente così? Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!