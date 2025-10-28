Un rischio che deve insegnare… Questo e molto altro alle 21:15 su TN Radio

Toro News
Contro il Genoa il Torino vince ma non senza pericoli: un brivido che sia di monito...
Davide Bonsignore Redattore 

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Seconda vittoria di fila per il Torino che nelle ultime tre partite contro Lazio, Napoli e Genoa ha conquistato 7 punti. Contro una squadra chiusa come i rossoblù, però, i granata hanno faticato e all'ultimo sono stati salvati soltanto da un doppio salvataggio di Paleari. Questo rischio deve insegnare qualcosa... Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!

