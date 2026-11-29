Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la tredicesima giornata di Serie A
Torino-Lazio 1-2: il commento della partita (VIDEO)
TORINO-LAZIO: I VOTI AL FANTACALCIO
Il solito problema: il Torino costruisce, gioca bene... Ma poi cade. Senza concretizzare quanto costruito e, anzi, facendo venire meno la propria lucidità in quanto ad attenzione nel momento migliore degli avversari, i granata di Abate si arrendono alla capolista guidata da Gattuso. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Lazio-Torino.
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