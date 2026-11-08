Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per l'undicesima giornata di Serie A

Redazione Toro News
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TORINO-LECCE: I VOTI AL FANTACALCIO

Pareggia pur senza convincere il Torino di Abate. All'interno della partita un centrocampo troppo evanescente, un attacco in alcune situazioni isolato e una difesa che, nonostante il gol fortuito subito, ha mantenuto la propria solidità. In questi ultimi due reparti, due elementi si sono distinti come affidabili per i propri fantallenatori. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Torino-Lecce.

PANNELLI SITO (19)

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