90 secondi: quanto bisogna migliorare? La risposta dopo il Lecce è...

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TORINO-LECCE: I VOTI AL FANTACALCIO

Pareggia pur senza convincere il Torino di Abate. All'interno della partita un centrocampo troppo evanescente, un attacco in alcune situazioni isolato e una difesa che, nonostante il gol fortuito subito, ha mantenuto la propria solidità. In questi ultimi due reparti, due elementi si sono distinti come affidabili per i propri fantallenatori. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Torino-Lecce.

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