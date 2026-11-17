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CORSI DI RECUPERO? ERAY COMERT

Eray Comert non è certo uno di quei giocatori che ha potuto prendersi la copertina di questa prima parte di stagione. Si era ritagliato uno spazio, e anche importante, nel primo mese di campionato, poi è sparito dai radar e il reparto arretrato si è rifondato su gerarchie che non lo includono. Non è una questione di mancata condizione, ma di scelte. Comert in questo momento non è della partita, lo dimostra il fatto che non ha spazio neanche nelle rotazioni. Eppure un modo per rimetterlo in gioco andrà trovato, considerando anche che il difensore svizzero ha un contratto fino al 2028 con il Torino.

Eray Comert in numeri

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1 CORSI DI RECUPERO? ERAY COMERT 2 COMERT: COME È ARRIVATO AL TORO? 3 COMERT: COME STA ANDANDO? 4 COMERT, LA VALUTAZIONE: INSUFFICIENTE

I numeri di Comert sono esigui e riflettono la profonda spaccatura nel suo inizio di campionato. Dopo le prime quattro giornate da titolare, novanta minuti pieni con Fiorentina e Roma a cui si aggiungono i settanta giocati con Sassuolo e Bologna, ha accumulato sei panchine consecutive. In totale sono 315 minuti all'attivo, bottino molto esiguo. Tra i difensori ne ha di meno solo il compagno di nazionale Rodriguez.