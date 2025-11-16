I tifosi forse hanno ragione, ma non così tanto… La classifica perpetua di Serie A

Ecco quali squadre nella storia dei campionato di Serie A sono riuscite a ottenere più punti e in quale posizione si trova il Toro

Forse, in effetti, il Toro è la squadra che ha di più da recriminare. Però i sogni e le pretese che i tifosi reclamano e per la cui mancanza contestano, sono solo in parte giustificati da questo dato. La classifica perpetua della Serie A va a sommare tutti i punti, le vittorie, i pareggi e le sconfitte conseguite dai vari club nella loro storia. Una classifica che unisce periodi storici differenti, che - nel caso del Toro - fanno una grande differenza: in alcuni periodi il Torino è stato la squadra più forte d'Italia, in altri ha faticato persino in Serie B. Unire i vari momenti della storia granata e farne un'unica grande classifica permette, almeno un minimo, di comprendere se la situazione in cui attualmente si trova il club granata è giusta. Oppure, potrebbe anche essere che abbiano ragione i tifosi e il Toro meriterebbe di stare molto, ma molto più in alto.

Serie A, la classifica perpetua e il confronto ad oggi Indovinare il podio non è affatto complicato: in questa classifica "all-time" di Serie A: dominano Juventus, Inter e Milan. Al primo posto si presentano i bianconeri che si approcciano ai 5000 punti totali con una distanza di 75 lunghezze. Seconda la formazione nerazzurra, a circa 250 punti in meno rispetto alla formazione piemontese, con i cugini rossoneri che viaggiano ad altri 200 punti in meno. Completato il podio si scende ancora per trovare le romane: la Roma è quarta con circa 4100 punti, mentre la Lazio è sesta con 3500. A frapporsi tra le formazioni capitoline la Fiorentina, che viaggia a 111 lunghezze sopra i biancocelesti. È interessante analizzare questa classifica almeno fino al tredicesimo posto, perché al decimo c'è la Sampdoria con 2500 punti, in attesa di essere superata, proprio in questa stagione, dall'Atalanta undicesima. Nelle due posizioni successive troviamo l'Udinese e il Genoa, che viaggiano tra i 2000 e i 2100 punti. E il Toro? Il Toro si trova in ottava posizione, a quota 3077 punti, circa 350 in meno rispetto al Napoli settimo e circa 80 in più rispetto al Bologna nono. L'Atalanta è ormai da anni tra le big, sempre in Europa, mentre in questa classifica risulta ancora più indietro della decima posizione. Un discorso simile lo si può fare con il Bologna nono, che sta ottenendo più di quanto la sua storia - basandoci esclusivamente su questa classifica - potrebbe chiedere. Così come il Napoli, reduce da due scudetti in tre anni ma settimo nella classifica perpetua di Serie A. Le altre squadre che stanno davanti sono tali anche in questa speciale classifica, con la Fiorentina che vorrebbe chiedere qualcosa di più. Torniamo però alla domanda clou: e il Toro?

Il Toro merita di più? Cosa dice la classifica perpetua di Serie A — Dunque, il Torino nella classifica perpetua di Serie A si trova in ottava posizione: per il club granata 3077 punti, frutto di 981 vittorie, 891 pareggi e 852 sconfitte. Innanzitutto vediamo che, rispetto a quanto abbiamo analizzato non molto tempo fa, riguardo alle statistiche del Toro nelle ultime 14 stagioni, i dati sui risultati delle partite sono diametralmente opposti: dal 2012 ad oggi sono state più le sconfitte, seguite dai pareggi, che le vittorie. All-time, invece, il dato si inverte: le vittorie primeggiano e sono 90 in più dei pareggi, che a loro volta sono quasi 40 in più delle sconfitte. Questa è la parte del dato che dà decisamente ragione ai tifosi: il Toro di oggi non è il Toro che vorrebbe la storia. Dall'altra parte, però, bisogna ragionare in un'ottica relativa, guardando ai risultati di chi sta intorno al Torino. Nella classifica perpetua di Serie A, la squadra granata si trova in ottava posizione. Ora, è vero che alcune squadre stanno ottenendo di più rispetto a quanto mostra questa classifica - si vedano Bologna, Atalanta e Napoli - ma è anche vero che alcune stanno ottenendo qualcosina in meno, come la Lazio o la Fiorentina, per non parlare della Sampdoria. Il tutto senza stare a considerare il Como che dal basso della sua trentaduesima posizione sta mettendo in mostra ottime doti, specialmente economiche. È anche vero, però, che - basandoci sempre solamente su questa classifica - se il Toro riuscisse ad ottenere quanto meriterebbe, allora dovrebbe arrivare in ottava posizione. Nell'era Cairo il club granata ha raggiunto il settimo posto in due occasioni, il nono in altre quattro. Quindi in vent'anni dell'attuale presidente soltanto in due occasioni il Toro ha raggiunto o superato il posizionamento della classifica perpetua, mentre in tutte le altre è rimasto dietro, spesso anche di tanto.