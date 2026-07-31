Il Torino si unisce al cordoglio di tutto il calcio italiano per la scomparsa di Franco Baresi, morto oggi all'età di 66 anni. Attraverso i propri canali ufficiali, il club granata ha voluto rendere omaggio alla storica bandiera del Milan e della Nazionale italiana, esprimendo vicinanza alla famiglia e alla società rossonera in un giorno di profondo dolore per tutto il movimento calcistico. Campione del Mondo con l'Italia nel 1982 e autentica icona del Milan, Baresi è stato uno dei difensori più forti della storia del calcio. La sua eleganza, il senso della posizione e la leadership lo hanno reso un punto di riferimento per intere generazioni di calciatori, ma il suo ricordo va oltre le imprese sportive. Uomo di valori, correttezza e straordinaria professionalità, lascia un'eredità che continuerà a vivere nella storia del calcio italiano.

Il cordoglio del Torino

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi per la tristissima notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Baresi per la scomparsa di, leggenda del calcio italiano e mondiale, colonna della nostra Nazionale, indomito capitano e bandiera del Milan, magistrale esempio di classe e senso di appartenenza. Con Franco Baresi ci lascia un gigante del nostro sport, un campione che ha sempre saputo essere un grande signore: dopo le vittorie più entusiasmanti così come dopo le sconfitte più cocenti. Mancherà a tanti, ma il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato".