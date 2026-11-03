Minuto 71 di Frosinone-Torino. Belghali esce dolorante dopo aver subito un colpo al ginocchio, al suo posto Ignazio Abate manda in campo Gaetano Oristanio, schierandolo come esterno destro. Il punteggio recita 1-0 per i ciociari e il tecnico ex Juve Stabia punta sulla fantasia dell'ex Parma per cercare di aggiungere imprevedibilità e qualità alla manovra offensiva granata. L'impatto del classe 2002 è positivo perché a 7 minuti dal suo ingresso sul rettangolo verde, il trequartista si rende protagonista di un'azione personale, al termine della quale, da fuori area, fa partire un tiro che va vicino all'incrocio dei pali. All'87' poi in area ciociara Bracaglia interviene in scivolata proprio su Oristanio, impedendo al fantasista di tirare, con l'arbitro che fa continuare l'azione. Dati che testimoniano quantomeno un ingresso frizzante per l'ex Inter, che aveva voglia di incidere sul match.

L'emergenza esterni può aprire le porte a Oristanio?

In un momento in cui il Toro potrebbe avere gli uomini contati sulle fasce, ecco che sale la candidatura quindi del classe 2002. Patterson e Aboukhlal non stanno convincendo e qualora Belghali dovesse essere indisponibile per la prossima sfida contro il Lecce, Abate è chiamato a studiare una soluzione per l'out di destra. La batteria di esterni conta già l'indisponibilità di Fortini e Cacciamani e l'ex Cagliari potrebbe rappresentare un jolly per il mazzo a disposizione dell'allenatore campano. La manciata di minuti concessagli contro il Como non può costituire un elemento considerabile nell'avventura a tinte granata di Oristanio. Per tornare ad una sua presenza più cospicua nello scacchiere del Toro, bisogna tornare al 12 ottobre alla partita contro l'Udinese, nella quale l'ex Parma era partito titolare al posto di Vlasic. Chance non sfruttata a pieno. Ecco che però le carte in tavola potrebbero cambiare e se il trequartista classe 2002 soddisfacesse Abate, aiutando la squadra, anche in un ruolo meno affine, in questo momento di difficoltà, Oristanio potrebbe risalire un po' le gerarchie nella testa e nei pensieri tattici dell'ex Ternana.