Tre settimane possono bastare per cambiare prospettiva, soprattutto quando si è alla ricerca di spazio e continuità. Per Gaetano Oristanio, la sfida contro l’Udinese, infatti, rappresenta un’occasione per ripartire dalle buone sensazioni lasciate a Bologna. Nell’ultima gara prima della sosta, il trequartista granata era entrato con intraprendenza, dando segnali incoraggianti e provando a incidere in una partita complicata per il Toro, arrivando anche a sfiorare un rigore a favore dei granata. Una prestazione che aveva lasciato intravedere le sue qualità, ma che ora dovrà trovare conferme sul campo.

La sosta nel momento giusto

La pausa per gli impegni delle Nazionali ha interrotto il ritmo del campionato, ma ha permesso a Oristanio di lavorare al Filadelfia con Ignazio Abate. Un periodo utile per migliorare l’intesa con i compagni e assimilare ulteriormente le richieste del tecnico, in una squadra ancora alla ricerca della propria identità. Il classe 2002, fin qui è stato impiegato con il contagocce dal tecnico granata, ma è un giocatore che può offrire imprevedibilità, movimento tra le linee e capacità di creare superiorità negli ultimi metri. Tutte caratteristiche che possono rivelarsi preziose per un Torino chiamato a trovare maggiore incisività offensiva.

L'arma in più di Abate

Contro l’Udinese, dunque, Oristanio può candidarsi a essere un’arma in più, sia dall’inizio sia, soprattutto, a gara in corso. Molto dipenderà dalle scelte di Abate e dall’andamento della partita, ma il talento granata ha l’occasione di riprendere il discorso interrotto a Bologna. La buona impressione lasciata tre settimane fa non può restare un episodio isolato: ora servono nuove risposte, per trasformare uno spiraglio in una concreta opportunità di ritagliarsi maggiore spazio da qui in avanti.