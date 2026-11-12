A sedici anni segnava già in Serie A, con il Genoa, all’Olimpico contro la Roma. Quasi dieci anni dopo, il traguardo più importante per Pietro Pellegri è tornare a calcare il campo con continuità. Classe 2001, è ancora nel pieno della carriera, ma il suo percorso è stato frenato più volte dagli infortuni. L’ultima assenza è iniziata dopo Mantova-Empoli del 21 dicembre 2025, la sua ultima partita in prestito ai toscani. A gennaio 2026 è stato operato per la rottura del crociato destro, dopo il precedente intervento al ginocchio sinistro nel dicembre 2024. Due stop pesantissimi, arrivati quando provava a rimettersi in carreggiata. Da luglio ha trovato residenza presso il gruppo di Ignazio Abate e ha ripreso gradualmente a lavorare con il pallone, fino a riaggregarsi tra i convocati degli ultimi incontri di Serie A. Questa pausa può dargli una nuova opportunità: ritrovare confidenza con il campo, aumentare i ritmi e riprendere quei riferimenti collettivi che non si costruiscono da soli. Anche se le quindici convocazioni internazionali hanno lasciato Abate con un gruppo ridotto, ogni allenamento con i compagni rimasti può aiutarlo a riavvicinarsi alla partita. La prudenza resta necessaria, ma il ritorno è vicino. "Pietro sta aumentando i ritmi e lo vedremo dopo la sosta", ha detto Abate dopo il Lecce. Il primo appuntamento utile è Napoli, sabato 21 novembre.

Pellegri, il Toro ti aspetta

Il Torino è il club in cui ha trovato più spazio: 55 presenze ufficiali, sei gol e due assist, coppe comprese. Allargando lo sguardo alla Serie A, Pellegri conta 77 partite e dieci reti. Il confronto con le ammonizioni, però, restituisce una curiosità:. Una sproporzione poco lusinghiera per un attaccante, ma non è certo questo il numero più significativo della sua carriera. A pesare, molto più di tutto, sono stati gli infortuni, che gli hanno sottratto occasioni e continuità proprio nei momenti in cui provava a ripartire. Adesso il Torino ha l'opportunità di accompagnarlo in una nuova ripartenza, dandogli fiducia e senza pretendere che recuperi in poche settimane tutto il tempo perduto. Prima viene la possibilità di tornare a giocare con serenità, poi potranno arrivare anche i gol.