Il recupero degli attaccanti allarga finalmente le possibilità di scelta di Ignazio Abate. Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, il tecnico granata ha confermato di avere a disposizione un reparto offensivo con più alternative, aprendo anche alla possibilità di vedere due punte dal primo minuto. La soluzione, però, va valutata alla luce delle condizioni dei singoli: Simeone e Kulenovic hanno i novanta minuti nelle gambe, mentre Adams è disponibile ma non ancora pronto per reggere l’intera partita. Zapata ha ritrovato continuità nel lavoro durante la sosta, pur dovendo recuperare brillantezza.

3-5-2 o 3-5-1-1?

La scelta dipenderà anche dall’assetto tattico, che Abate deciderà di adottare. Il 3-5-2 consentirebbe di affiancare due attaccanti, aumentando la presenza in area e offrendo al Torino più soluzioni negli ultimi metri. Non è un dettaglio secondario per una squadra che deve diventare più concreta e trovare maggiore continuità nella fase offensiva. Davanti ai propri tifosi è appena 1 la rete segnata nelle prime due gare interne, La coppia Simeone-Kulenovic è, dunque, una delle opzioni, ma non va esclusa la conferma del 3-5-1-1, con Vlasic alle spalle di Simeone: una soluzione già vista a Bologna e che resta la più probabile dal primo minuto, perché permetterebbe di mantenere gli equilibri già conosciuti senza rinunciare alla qualità del croato tra le linee.

Attacco a due dall’inizio o carta da giocarsi nella ripresa?

La seconda ipotesi resta concreta, soprattutto considerando che Adams non ha ancora i novanta minuti e che Abate può sfruttare i cambi per aumentare il peso offensivo nella seconda parte della partita. Il tecnico ha sottolineato in conferenza l’importanza di poter modificare la squadra a gara in corso, lasciando aperte diverse possibilità. Contro l’Udinese, dunque, il Torino potrebbe partire con una sola punta e aggiungerne una durante la partita: la decisione finale dipenderà dalle condizioni dei giocatori e dall’andamento della gara. La ritrovata abbondanza offre ad Abate una possibilità in più, ma sarà il campo a dire quale soluzione potrà garantire maggiore incisività.