L'attacco a due diventa un'opzione per il tecnico granata: contro l'Udinese può essere già adottata
La chiave dell’arrivo di Daniel Bragança al Torino (VIDEO)
Il recupero degli attaccanti allarga finalmente le possibilità di scelta di Ignazio Abate. Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, il tecnico granata ha confermato di avere a disposizione un reparto offensivo con più alternative, aprendo anche alla possibilità di vedere due punte dal primo minuto. La soluzione, però, va valutata alla luce delle condizioni dei singoli: Simeone e Kulenovic hanno i novanta minuti nelle gambe, mentre Adams è disponibile ma non ancora pronto per reggere l’intera partita. Zapata ha ritrovato continuità nel lavoro durante la sosta, pur dovendo recuperare brillantezza.
3-5-2 o 3-5-1-1?
La scelta dipenderà anche dall’assetto tattico, che Abate deciderà di adottare. Il 3-5-2 consentirebbe di affiancare due attaccanti, aumentando la presenza in area e offrendo al Torino più soluzioni negli ultimi metri. Non è un dettaglio secondario per una squadra che deve diventare più concreta e trovare maggiore continuità nella fase offensiva. Davanti ai propri tifosi è appena 1 la rete segnata nelle prime due gare interne, La coppia Simeone-Kulenovic è, dunque, una delle opzioni, ma non va esclusa la conferma del 3-5-1-1, con Vlasic alle spalle di Simeone: una soluzione già vista a Bologna e che resta la più probabile dal primo minuto, perché permetterebbe di mantenere gli equilibri già conosciuti senza rinunciare alla qualità del croato tra le linee.
Attacco a due dall’inizio o carta da giocarsi nella ripresa?La seconda ipotesi resta concreta, soprattutto considerando che Adams non ha ancora i novanta minuti e che Abate può sfruttare i cambi per aumentare il peso offensivo nella seconda parte della partita. Il tecnico ha sottolineato in conferenza l’importanza di poter modificare la squadra a gara in corso, lasciando aperte diverse possibilità. Contro l’Udinese, dunque, il Torino potrebbe partire con una sola punta e aggiungerne una durante la partita: la decisione finale dipenderà dalle condizioni dei giocatori e dall’andamento della gara. La ritrovata abbondanza offre ad Abate una possibilità in più, ma sarà il campo a dire quale soluzione potrà garantire maggiore incisività.
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