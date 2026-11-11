Dopo i due giorni di riposo concessi da Ignazio Abate, il Torino si ritroverà domani 12 novembre al Filadelfia per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Napoli. La sosta per le Nazionali, però, ha consegnato al tecnico un gruppo ridotto: saranno quindici i granata assenti, chiamati dalle rispettive selezioni. Le difficoltà maggiori riguardano soprattutto porta e difesa, reparti nei quali Abate dovrà fare i conti con numerose defezioni e affidarsi anche ai giovani per completare il lavoro quotidiano.

Tre portieri, zero disponibilità. E la difesa è all'osso

Il tecnico non potrà lavorare con nessuno dei tre portieri della rosa: Perri è stato convocato dal Brasile, Mascardi dall’Italia Under 21 e Siviero dall’Italia Under 20. Per sopperire alle assenze sarà necessario attingere al settore giovanile, con Goralczyk, Cereser e Dorigo pronti ad aggregarsi al gruppo della prima squadra. L'emergenza riguarda anche la difesa, dove mancheranno Coco, Comuzzo, Ismajli e Cömert, oltre a Rodriguez. Quest'ultimo è stato convocato nonostante l’infortunio al flessore, e per lui si tratta di un'occasione importante: a 34 anni il difensore punta a raggiungere quota 150 presenze con la propria Nazionale. Il traguardo è prestigioso, ma priva Abate di un altro elemento d'esperienza proprio quando ne avrebbe più bisogno. Fatta eccezione per Biraghi, il tecnico dovrà infatti rinunciare a tutti i difensori che finora hanno trovato maggiore spazio. La sosta diventa così un esercizio di adattamento per l'allenatore, costretto a lavorare con un reparto ridotto all'osso e a coinvolgere i giovani per poter organizzare le sedute al Filadelfia.