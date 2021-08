Belotti e la fedeltà a Juric: “Resta al 100%”. Ora il duello con Vlahovic

Il confronto tra i centravanti simbolo delle due squadre impegnate questa sera allo stadio Franchi di Firenze

Per tutta l'estate sono stati tra i nomi più chiacchierati del mercato, e non era scontato che potessero confrontarsi nella sfida di oggi. Ma alla fine sono ancora i due riferimenti offensivi nonchè gli uomini simbolo di Torino e Fiorentina. Si tratta di Andrea Belotti per i granata e di Dusan Vlahovic per i toscani. Sono entrambi due attaccanti che rappresentano molto per le proprie società e per i tifosi che, dopo un'estate di voci di mercato, sembrano poter tirare un sospiro di sollievo in quanto sia Vlahovic che Belotti sono vicini alla permanenza nei rispettivi club. In merito al capitano granata, poi, sono state significative le parole di Juric: "Anche se fosse stato chiuso un accordo con altri club - ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - Andrea non sarebbe andato via, perchè mi ha dato la sua parola: è il nostro capitano e lo sarà per quest'anno. Resta al 100%". Un retroscena importante dopo che in settimana il Gallo era stato accostato insistentemente all'Inter.