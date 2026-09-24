Ci sono giocatori che restano oltre il campo, oltre una squadra e persino oltre una stagione. Per Vincenzo Italiano, tra questi ci sono anche due giocatori legati al Toro: Cristiano Biraghi e Lorenzo De Silvestri. Il primo ancora in granata, il secondo ha vissuto all'ombra della Mole dal 2016 al 2020 con oltre 100 presenze. Oggi sulla panchina del Besiktas, il tecnico ha ricordato con affetto alcuni dei calciatori allenati nella sua carriera e, parlando dei giocatori che gli sono rimasti più nel cuore, ha scelto proprio di partire dai suoi capitani: "Ho un bel rapporto con i miei capitani. Pochi giorni fa ho sentito Biraghi, ma parlo anche con Terzi dello Spezia e con De Silvestri".

Un legame che racconta qualcosa anche del percorso di Italiano e dei due ex granata. Biraghi è stato il suo capitano alla Fiorentina, mentre De Silvestri ha rappresentato una figura di riferimento durante l'esperienza al Bologna. Due giocatori con cui il tecnico ha evidentemente mantenuto un rapporto anche lontano dal campo, tanto da citarli spontaneamente tra quelli che gli sono rimasti più cari. Non necessariamente i più forti: per quello Italiano ha scelto Dusan Vlahovic. Ma i capitani sì, quelli che hanno lasciato un segno umano prima ancora che calcistico