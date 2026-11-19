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Corsi di recupero Biraghi

Non essere riusciti a piazzare Cristiano Biraghi in estate resta uno dei crucci di Gianluca Petrachi. L'ex capitano della Fiorentina ha ormai intrapreso da tempo la parte discendente della parabola della sua carriera. Il paradosso è che piazzare Biraghi a luglio o agosto sarebbe stato addirittura "pericoloso" per il club granata. A causa degli inserimenti in rosa effettuati soltanto nell'ultimo segmento di calciomercato, per lunghi tratti della preparazione estiva Biraghi è stato un titolare di Ignazio Abate; è stato un titolare senza mai essere percepito un titolare, tuttavia lo è stato. L'antitesi rispetto al presente è evidente a tutti, ma più che un'antitesi si potrebbe parlare quasi di ossimoro: oggi accostare le parole Biraghi e titolare è assurdità, fino alla metà di agosto non era così.

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