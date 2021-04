Bologna-Torino, perché sì e perché no: granata per lo sprint salvezza

Dopo l'esaltante vittoria di tre giorni fa contro la Roma, è già il momento di tornare in campo per il Torino di Davide Nicola. Di fronte a Belotti e compagni ci sarà il Bologna di Mihajlovic, undicesimo in classifica a 37 punti grazie alla netta vittoria (4-1) contro lo Spezia di Italiano. Un colpo probabilmente decisivo per la salvezza, mai in discussione per i rossoblù nonostante alcuni periodi negativi. Vincendo, i granata compierebbero un altro passo decisivo verso l'obiettivo, oltre a riagganciare la Fiorentina, vittoriosa sul campo dell'Hellas Verona nell'anticipo di ieri sera. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento alla sfida, analizziamo i temi principali della partita del Toro nel perché sì e perché no: due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'avversario di turno, i rossoblù di Mihajlovic.