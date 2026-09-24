Cacciamani ha convinto il Torino, ma non ancora la Nazionale. Il classe 2007 ha vissuto un’estate sotto i riflettori del calciomercato, ma il club granata che ha scelto di puntare su di lui, trattenerlo e rinnovargli il contratto fino al 2031. In avvio di stagione l’esterno ha provato a ripagare la fiducia, trovando spazio e offrendo prestazioni nel complesso buone. È invece mancata la convocazione con l’Italia, neanche nelle selezioni giovanili.

La scelta ha fatto discutere anche i tifosi del Torino, che si sono interrogati sull’assenza di Cacciamani dalle liste azzurre. Per questo, noi della redazione di Toro News abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimersi attraverso un sondaggio. Il risultato è netto: il 67% ritiene che l’esterno granata avrebbe meritato una chiamata. Il 60% lo avrebbe visto almeno con l’Under 20 o l’Under 21, mentre il 7% si sarebbe aspettato addirittura la convocazione in Nazionale maggiore. Il restante 34% considera invece ancora prematura una chiamata in azzurro. Dal sondaggio emerge comunque una convinzione: tra i tifosi granata cresce il sostegno nei confronti di Cacciamani e della sua candidatura alle Nazionali giovanili.