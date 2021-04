Cairo sul Presidente della Lega Serie A Dal Pino: “Ha operato bene”

Diritti Tv / Le parole del Presidente Cairo in merito alla situazione che sta vivendo la Lega Serie A

Le questioni relative alle trattative con i fondi di private equity per la media company e il tema dei diritti audiovisivi hanno portato 7 società della Serie A (Fiorentina. Atalanta, Hellas Verona, Juventus, Inter, Lazio e Napoli), a chiedere al Presidente della Lega Dal Pino le dimissioni. Nella giornata di oggi infatti, i club avrebbero inviato una lettera chiedendo al presidente della Lega di farsi da parte in quanto non hanno più fiducia in lui. D'altro canto è invece il Torino. Infatti queste sono le parole del Presidente Cairo: “Dal Pino ha operato bene, ha avuto l’idea brillante di immaginare l’operazione con i fondi. È un’idea attuale che io spero possa essere ripresa a breve. Un’operazione, peraltro, che tutte e 20 le società hanno votato più volte, all’unanimità. Quindi è evidente che la mia valutazione su Dal Pino è positiva, e infatti l’ho votato all’ultima tornata elettorale. Ha cercato di gestire in maniera molto intelligente le situazioni, anche di conflitto, che ci potevano essere in Lega. È una persona seria, per bene che ha fatto un gran lavoro, impegnandosi moltissimo, per spirito di servizio e di passione".