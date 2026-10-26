Urbano Cairo svela un retroscena legato al Bari e all’estate del 2018. Durante l’evento "Il Corriere racconta l’Italia", organizzato a Bari per i 150 anni del Corriere della Sera, il presidente del Torino ha raccontato di essere stato contattato dall’allora sindaco Antonio Decaro, che gli propose di rilevare il club biancorosso dopo il fallimento di quegli anni. "Decaro mi chiamò nel 2018 perché voleva che io prendessi il Bari. In quel momento, però, non potevo farlo, in quanto avevo appena preso Rcs ed ero evidentemente molto impegnato nel risanamento", ha spiegato Cairo, aggiungendo di essersi dispiaciuto per la rinuncia: "Bari è una città che mi piace molto e i baresi sono veramente caldi". La trattativa non decollò e la società passò poi alla famiglia De Laurentiis. Un’occasione sfumata che avrebbe potuto portare il patron granata a vivere una seconda esperienza nel calcio italiano dopo l’acquisto del Torino nel 2005.