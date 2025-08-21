Calciomercato, Asllani è arrivato a Torino per le visite mediche

L'albanese è arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport, dove sta svolgendo le visite mediche

Kristjan Asllani è arrivato a Torino. L'albanese sarà il prossimo rinforzo dei granata in questa sessione estiva di mercato. Il club granata ha chiuso per un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Asllani è arrivato a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito all'Istituto di Medicina dello Sport.