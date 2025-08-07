Calciomercato, Simeone è arrivato allo stadio per le visite mediche

L'argentino è arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport, dove sta svolgendo le visite mediche

Giovanni Simeone è sbarcato a Torino. Il "Cholito" sarà il prossimo rinforzo dei granata in questa sessione estiva di mercato. Il club granata ha chiuso per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, operazione che si aggira intorno agli 8 milioni complessivi: prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni, più uno di bonus. Ieri l'argentino ha salutato i sostenitori del Napoli dopo la sessione d'allenamento a Castel di Sangro. Simeone è arrivato a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul nuovo contratto.