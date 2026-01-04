Calciomercato Torino, Marotta: “Asllani? Se non ci sono le condizioni…”

Ha fatto notizia e rumore l'esclusione di Asllani nell'undici titolare contro il Verona. L'albanese era stato un perno del centrocampo granata, pur senza spiccare. Anche le parole di Petrachi nei minuti precedenti al fischio d'inizio contro gli scaligeri sono state indicative a riguardo. Nelle ultime ore si è parlato anche di una risoluzione del prestito, con l'albanese che tornerebbe a Milano, sponda Inter. Proprio a riguardo, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta si è espresso così nel pregara della sfida tra i nerazzurri e il Bologna: "È un prestito fatto al Torino, non abbiamo ancora parlato, anche qui valuteremo perché è un nostro patrimonio e vogliamo rispettare il valore del giocatore. Qualora non ci fossero le condizioni per rimanere al Torino, dovremo cercare un'altra sistemazione".