Errori tecnici, valutazioni difensive errate e la sensazione di una squadra timida: il Torino di Abate non è mai stato in vantaggio, ecco i motivi
Torino sempre in svantaggio
C'è una costante preoccupante in questo avvio di stagione del Torino e che si è riproposto ancora nel match di lunedì sera contro la Roma. La truppa di Abate, tranne nella gara d'esordio contro la Carrarese in Coppa Italia, è sempre andata in svantaggio. E dato ancora più allarmante, solo contro la Fiorentina ha avuto la forza di ribaltare il risultato. Nell'impegno contro i giallorossi sicuramente si è vista una squadra più viva, ma è troppo poco per pensare di ribaltare o almeno recuperare i Capitolini. I motivi sono molteplici, dall'approccio timido agli errori tecnici fino a veri e propri svarioni difensivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Columnist
Il congedo di Sandro Mazzola
News Under
Under 15, la top 5 di Torino-Genoa 2-1: i lampi di Savian sono l'arma in più
Toro
Top e flop di Bologna-Torino 1-1: Vlasic non pervenuto, panchina salvifica
Campionato
Serie A, la classifica: colpaccio del Frosinone contro il Como, vince anche il Parma
Altre News
Darmian, il retroscena: in estate l’esterno ha sfiorato il Cagliari di Pisacane
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti