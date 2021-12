Coppa Italia, il tabellone: niente derby, sarà Juventus-Sampdoria agli ottavi

Il Torino viene eliminato dalla Coppa Italia in seguito alla sconfitta per 2-1 raccolta sul campo della Sampdoria

Il Torino viene sconfitto 2-1 in trasferta dalla Sampdoria ed esce dalla Coppa Italia. Se i granata avessero passato il turno avrebbero avuto la possibilità di giocare il derby contro la Juventus negli ottavi. Così però non sarà perché a passare il turno sono i blucerchiati di Roberto D'Aversa che a gennaio sfideranno i bianconeri. Continua a mancare l'appuntamento con la vittoria esterna per Juric e i suoi ragazzi.