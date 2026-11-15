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Corsi di recupero? Ardian Ismajli

Doveva essere il pilastro della difesa, ma ha dovuto innanzitutto riconquistarsi il posto. Dopo essere stato uno dei pochi punti fermi di una retroguardia spesso in difficoltà nell'annata precedente, l'albanese si è ritrovato inizialmente indietro nelle gerarchie di Ignazio Abate. Con il passare delle settimane ha recuperato terreno, mostrando nuovamente le qualità che lo avevano reso un riferimento per Baroni e D'Aversa. Ma non sono mancate disattenzioni anche pesanti, che lasciano qualche interrogativo sull'affidabilità di un giocatore dal quale è lecito aspettarsi qualcosa in più.

Ardian Ismajli in numeri

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Sono 12 le presenze complessive di Ardian Ismajli in questa stagione, tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 883 minuti disputati. In campionato il difensore albanese è sceso in campo dieci volte, sette delle quali dal primo minuto, mentre sono due le apparizioni in coppa.