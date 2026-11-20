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CORSI DI RECUPERO PER MASCARDI

Un talento che sta crescendo e che può avere un ruolo importante in futuro: è questa la condizione di Diego Mascardi al Torino. Il portiere classe 2006 è alla sua prima stagione in Serie A e ha dovuto iniziare lui la stagione difendendo i pali della porta granata, salvo poi lasciare il posto a un compagno di squadra con maggiore esperienza come Lucas Perri. Il futuro è però dalla parte di Mascardi che ha talento e infatti il DS Petrachi ha deciso di investire sul suo profilo, nel corso dell'ultima estate, andando ad acquistarlo dallo Spezia.

Diego Mascardi in numeri

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1 CORSI DI RECUPERO PER MASCARDI 2 MASCARDI: COM'È ARRIVATO ALLA STAGIONE? 3 MASCARDI: COM'È ANDATO FIN QUI? 4 MASCARDI, IL GIUDIZIO: SUFFICIENTE 5 Pagina 5

Nella Serie A 2026/27 fin qui Mascardi conta due presenze (contro Milan e Sassuolo) con quattro gol incassati. Si tratta delle prime due gare dell'anno giocate a fine agosto alle quali va sommata anche la partita inaugurale in Coppa Italia che ha visto il Toro battere 1-0 la Carrarese. In tutto per lui si contano quindi 270 minuti. Dopo queste partite Mascardi non ha più giocato, complice l'arrivo di Perri ma ha modo di allenarsi con regolarità con dei compagni di esperienza per imparare molto e crescere in questo suo primo anno di Serie A.