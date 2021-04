Covid in Nazionale: tutti negativi i primi tamponi rapidi effettuati dal Torino

Trapela massima cautela dalla società granata, che nei prossimi giorni continuerà a monitorare la situazione riguardante Sirigu, Belotti e Mandragora

"QUI TORINO - E il Torino non è stato da meno. Nella giornata di ieri la società granata ha sottoposto a tamponi rapidi tutti i giocatori di rientro dalle rispettive Nazionali, compresi gli azzurri Belotti, Sirigu e Mandragora. Tutti e tre sono risultati negativi ai test effettuati ieri, ma i loro casi saranno tenuti quotidianamente sotto osservazione da parte dei medici sociali con nuovi tamponi rapidi che verranno effettuati nella giornata odierna. Filtra comunque ottimismo da parte del club granata verso il prossimo derby della Mole, visto che gli unici Nazionali a non aver ancora contratto il Covid-19 negli ultimi mesi sarebbero Sirigu e Rodriguez. Oltre alle ormai note positività nei mesi passati di Belotti, Lukic, Ujkani e Vojvoda, infatti, anche Mandragora avrebbe già contratto il virus ai tempi dell’Udinese. Un dettaglio non indifferente per il Toro che, stando alle ultime disposizioni mediche, dovrebbe diminuire drasticamente il rischio di contagio tra i giocatori di rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali. Il condizionale però, si sa, in questi casi è d’obbligo. Anche per questo motivo, al momento il Torino non sembra intenzionato a fare come il Sassuolo, che nella giornata di ieri ha annunciato che escluderà dal prossimo match di campionato contro la Roma tutti i nazionali azzurri a prescindere dall’esito dei tamponi rapidi ai quali verranno sottoposti in questi giorni. Il club granata infatti, pur agendo nel pieno rispetto delle norme, difficilmente si priverebbe di giocatori come Sirigu, Mandragora e Belotti in vista del prossimo incontro di campionato contro la Juventus se tutti e tre dovessero continuare a risultare negativi ai test rapidi ai quali verranno sottoposti sia oggi che domani.