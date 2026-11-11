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Un ultimo posto del gruppo 3 da evitare

La Croazia approda alla sosta delle nazionali di novembre con 3 punti nel girone e un bilancio di 1 vittoria e 3 sconfitte, di cui due rovinose. 4 i gol fatti e 14 quelli subiti e una forma e una brillantezza da ritrovare. Esattamente come Vlasic, che vive un inizio complicato all'ombra della Mole, con una sola rete realizzata e diverse prestazioni insufficienti. Il croato fatica a trovare continuità, proprio come la sua nazionale di appartenenza e la pausa arriva al momento giusto per permettere ad entrambi di provare a rilanciarsi. La squadra di Dalic dovrà stare attenta ad evitare l'ultima posizione che vorrebbe dire retrocessione in League B. Il numero 10 del Torino invece ha bisogno di una scossa e di una svolta per aiutare Croazia e Torino a venire fuori dal proprio momento complicato.

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