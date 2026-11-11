Poco dopo le parole del ds del Napoli sulla questione, secondo quanto riporta Ilnapolista.it, il procuratore di Alessio Cacciamani, Luca Ariatti, della Football Stars Agency, ha commentato le voci che circolano, sul forte interesse del Napoli nei confronti del suo assistito, ponendo un freno: "“Il giocatore piace, ma non c’è niente, siamo a novembre. Non ci sono stati contatti”. Si raffredda così l'indiscrezione, che affermava anche che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si fosse mosso in prima persona con Urbano Cairo per l'esterno di Jesi e il Toro aveva richiesto 45 milioni quando il club partenopeo aveva sondato il terreno per il calciatore.