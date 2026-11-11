Dopo le recenti voci su un interesse del Napoli per Alessio Cacciamani, il ds della squadra partenopea ha alimentato le indiscrezioni rilasciando queste dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Cacciamani è un 2007 e l'anno scorso ha fatto una stagione importante con la Juve Stabia". Manna ha quindi continuato confermando che il Napoli ha messo gli occhi sull'esterno classe 2007 del Toro: "È sicuramente uno dei prospetti più interessanti".