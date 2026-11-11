Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato dichiarazioni su Radio Kiss Kiss in merito ad Alessio Cacciamani
Dopo le recenti voci su un interesse del Napoli per Alessio Cacciamani, il ds della squadra partenopea ha alimentato le indiscrezioni rilasciando queste dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Cacciamani è un 2007 e l'anno scorso ha fatto una stagione importante con la Juve Stabia". Manna ha quindi continuato confermando che il Napoli ha messo gli occhi sull'esterno classe 2007 del Toro: "È sicuramente uno dei prospetti più interessanti".
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