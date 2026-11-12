Ignazio Abate compie quarant’anni, ma il regalo più bello sembra volerlo fare al suo Torino. La cifra tonda arriva in una stagione tutt’altro che banale per il tecnico, quella della sua prima esperienza in Serie A. Oggi non ci sarà molto spazio per le celebrazioni perché alle nove del mattino sarà al Filadelfia per dirigere l'allenamento. Il centro sportivo è diventato il suo luogo del cuore, come ha raccontato prima della sfida con il Lecce, indicando proprio il Filadelfia come il suo posto preferito: "Vivo completamente per il mio lavoro, per la squadra e per questa tifoseria. Voglio dare emozioni a questa gente" aveva aggiunto.

Dall'inizio della sua avventura granata Abate ha attraversato parecchie tappe, e non tutte semplici. Tredici partite, cinque vittorie, due pareggi e sei sconfitte: il bilancio racconta un cammino ancora altalenante, nel quale non sono mancate critiche e momenti di tensione. Il tecnico, però, non ha mai scelto la strada delle dichiarazioni di circostanza. Ha sempre messo la faccia, parlando apertamente delle difficoltà e chiedendo alla squadra di assumersi le proprie responsabilità. Identità e coraggio sono i principi attorno ai quali vuole costruire il suo Torino, con il supporto di uno staff in cui spiccano figure come Lucas Biglia e Gabriel Raimondi. La strada da percorrere è ancora lunga, ma l'obiettivo resta quello di lasciare un'impronta riconoscibile sulla squadra granata. Oggi Abate spegne 40 candeline. Buon compleanno da tutta la redazione di Toro News!