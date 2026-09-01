Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti
Nessuno tocchi Abate - (VIDEO)
Sassuolo-Torino: i voti al Fantacalcio
I fischi dei tifosi sono l'immagine di una partita che non può essere sufficiente per il Torino. E i voti lo dimostrano: nelle nostre pagelle solo tre un giocatori hanno ottenuto un voto superiore al 6. Al Fantacalcio, ancora meno: i pagellisti hanno assegnato voti superiori soltanto a due elementi granata che hanno preso parte a Sassuolo-Torino. E per tutti questi due, il voto superiore è inevitabilmente dettato da un episodio: l'unica rete della formazione di Abate al Mapei Stadium.
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