Non è una giornata come tutte le altre: questa sera alle 21:00 si gioca Spagna-Argentina, si gioca la finale dei Mondiali. E con buona pace di Carrascosa, classe 2008 aggregato dall'inizio alla fine del ritiro di Abate, il Torino questa sera tiferà Argentina: Simeone e Biglia guideranno la linea. Il centrocampista ex Lazio nel corso della propria carriera ha avuto modo di indossare anche la fascia da capitano dell'Albiceleste. Il "Cholito", dalla sua, è un fervente argentino e nella compagine che questa sera affronterà gli uomini di De La Fuente ha anche il fratello Giuliano.

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"Domingo, asado y una final del mundo. ¿Qué más se puede pedir? Vamos Argentina!", suona la Carica il "Cholito" in un posto su Instagram: "Domenica, griglia e una finale del mondo. Cosa si può chiedere di più? Forza Argentina!". Per preparare i suoi compagni granata a supportare Scaloni questa sera contro la Spagna, Simeone si è messo alla griglia. Il pomeriggio libero dei granata è cominciato dall'asado per pranzo, con cui il Torino si è intrattenuto nelle prime ore del pomeriggio. E, come dice Zapata, "che vinca il migliore".