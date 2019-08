Debrecen-Torino 1-4, Meité: “Contenti per essere passati. Ci sarà tempo per migliorare”

–

nostro inviato a Debrecen (Ungheria)

Dopo Debrecen-Torino ha parlato Soualiho Meité in zona mista commentando la partita andata in scena. Ecco le sue parole. “Siamo contenti per avere passato il turno. Era quello che contava in questo momento. Ci sarà tempo per alzare ulteriormente il livello delle prestazioni, per ora siamo soddisfatti. Ora riposiamo e poi proiettiamoci subito al prossimo turno”.

Oggi il Torino ha giocato con un modulo diverso dall’andata: non più centrocampo a due ma a tre. Così Meité: “Io penso a giocare dove il mister mi chiede, per me è indifferente. E’ andata bene all’andata, è andata bene oggi, quindi sono contento”.

Ancora Meité: “Da partite come queste si impara che non ti puoi mai rilassare specialmente in Europa. Ma abbiamo comunque diversi giocatori con esperienza europea. Ora pensiamo al prossimo turno: non vediamo l’ora di giocare l’andata nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, per la prima volta quest’anno”.