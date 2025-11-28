Fabregas post Torino-Como: “Ho chiesto ai miei di non festeggiare”

Se la sconfitta contro il Como ancora brucia per i tifosi del Torino, il punto di vista in casa Como è ovviamente opposto: quella per 1-5 al Grande Torino è una vittoria storica per i lariani, che 5 gol in trasferta non li avevano mai fatti in Serie A. Al termine della partita, ha suscitato curiosità la reazione dei giocatori, troppo seri se si considera la schiacciante vittoria. Proprio il loro mister, Cesc Fabregas, ha risposto ai dubbi al termine della gara. "Ho chiesto rispetto per i tifosi del Torino. Ho anche chiesto all'arbitro di non calcolare i tre minuti di recupero. Ok la competizione, tutti vogliamo vincere e fare di più, però ci sono dei momenti in cui la partita è già finita prima del termine, e lì bisogna rispettare gli avversari. Davanti ai nostri tifosi sì, è giusto festeggiare... però festeggiare in quel momento, con gli altri tifosi, mi è sembrato un po' esagerato".