Fiorentina-Torino, conto alla rovescia: il quarto che può cambiare una stagione

Il Torino sarà mercoledì alle 18 ospite a Firenze: ottenere la semifinale di Coppa Italia l'obiettivo

Giacomo Stanchi

Mercoledì pomeriggio il Torino a Firenze giocherà una partita importantissima che darà un timbro alla stagione attuale. Il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia, per la prima volta dal 1994, sarebbe un risultato che galvanizzerebbe tutta la piazza e l'occasione è di quelle importanti. I granata, solo lo scorso 21 gennaio, hanno vinto al Franchi proprio contro la Fiorentina per 1-0 e la squadra di Italiano è indietro di tre punti in classifica, a testimonianza del fatto che si tratta di una gara dove non c'è un chiaro favorito. I viola, sicuramente, restano una squadra dalle ottime potenzialità che ha ricevuto un'iniezione di fiducia dal pareggio con vittoria sfiorata riportato a Roma con la Lazio. Anche i granata arrivano da un weekend che ha regalato buone sensazioni: la rimonta di Empoli ha dato morale e ha dimostrato che le prime linee della formazione di Ivan Juric hanno qualità.

Fiorentina-Torino, le novità rispetto alla gara di campionato — Rispetto alla partita del 21 gennaio, il mercato è intervenuto a portare delle novità. Il Torino avrà un Sasa Lukic in meno (ma il serbo, ormai ceduto al Fulham, non era presente al Franchi in campionato per un infortunio) e un Ivan Ilic in più, arrivato dopo un'estenuante trattativa con il Verona. Le fila della Fiorentina di Italiano sono invece state infoltite da due vecchie conoscenze del Toro, Josip Brekalo e Salvatore Sirigu (che si uniscono nel conto degli ex a Rolando Mandragora, anch'egli rientrato da un infortunio). Il croato, dopo una prima metà di stagione in cui ha visto più la panchina che il campo al Wolfsburg, è tornato in Italia. Brekalo difficilmente sarà titolare a causa della scarsa condizione fisica, come ha detto lui nelle prime dichiarazioni in viola: "E’ sempre stata la prima scelta, avevo altre possibilità ma sono molto contento di essere arrivato qui. Quando non giochi tanto non sei al 100%, ma dopo un paio di settimane con la squadra sarò al massimo della forma".

Torino-Fiorentina, i granata recuperano Aina e Schuurs. Dubbio Zima — Tuttavia gli intrecci con gli ex sono un motivo di interesse in più per una gara che certamente è molto attesa in entrambe le piazze. I granata ci arrivano con un giorno di riposo in più e avendo recuperato, rispetto al match di campionato, anche Perr Schuurs e Ola Aina. A Empoli Ivan Juric ha optato per preservare le forze di molti titolari, ma ci sarà da risolvere un problema in difesa: Djidji sarà indisponibile per la frattura al naso che rimediò proprio contro la Fiorentina, e il suo sostituto naturale, Zima, è in forse per un problema ad un ginocchio. Un dubbio da risolvere nel migliore dei modi. In gara secca ci si giocherà il pass per la semifinale contro Roma o Cremonese: la possibilità è ghiotta sia per il Torino che per la Fiorentina.