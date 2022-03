Genoa-Torino, le probabili formazioni: ancora Berisha dal 1′

Le probabili scelte del tecnico Juric in vista della sfida contro i rossoblù

Il Torino si prepara per scendere nuovamente in campo, per sfidare la formazione di Alexander Blessing allo stadio Marassi di Genova. Ivan Juric sta cercando di costruire la migliore formazione per contrastare i genoani, imbattuti da sette partite in cerca di punti pesanti per tornare in lotta per la salvezza, anche se sembra un obiettivo molto complesso. Tra i pali per i granata ci sarà ancora Berisha nonostante il ritorno di Milinkovic-Savic, in attacco toccherà ancora al Gallo Belotti.