La stagione di Gvidas Gineitis al Torino si sta sviluppando tra luci e ombre. Il centrocampista è stato comunque convocato dalla sua Nazionale per i prossimi impegni di novembre. Non vi erano dubbi: Gineitis è uno dei perni della selezione lituana e anche nella maxi sosta tra settembre e ottobre è stato un grande protagonista. Gli impegni saranno i seguenti: giovedì 12 novembre amichevole contro il Suriname e lunedì 16 novembre Nations League contro il Lichtenstein. Il rientro a Torino avverrà quindi martedì 17 novembre in vista della ripresa della Serie A contro il Napoli.