C'erano pochi dubbi sulla chiamata del centrocampista granata che sta vivendo una stagione tra luci e ombre
Abate e la mentalità dei suoi giocatori: a partire dal Lecce serve un passo avanti (VIDEO)
La stagione di Gvidas Gineitis al Torino si sta sviluppando tra luci e ombre. Il centrocampista è stato comunque convocato dalla sua Nazionale per i prossimi impegni di novembre. Non vi erano dubbi: Gineitis è uno dei perni della selezione lituana e anche nella maxi sosta tra settembre e ottobre è stato un grande protagonista. Gli impegni saranno i seguenti: giovedì 12 novembre amichevole contro il Suriname e lunedì 16 novembre Nations League contro il Lichtenstein. Il rientro a Torino avverrà quindi martedì 17 novembre in vista della ripresa della Serie A contro il Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Italia Granata
Dembélé, il Lecce si chiede perché. E ora contro il Torino?
Toro
L'Italia chiama: quali granata con Mancini e Baldini?
Toro
Cosa emerge dal Filadelfia? Da Luongo a Mandragora
Campionato
Runjaic è l'ultimo della lista: in Serie A torna la moda dell'esonero
Calciomercato
Calciomercato Serie A: Milan scatenato, studia il colpo scudetto. Il Como vuole rifarlo...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti