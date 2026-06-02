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I 5 gol più belli della stagione

Chi ha segnato il gol più bello dell'ultima stagione di Serie A con la maglia del Torino? Il campionato italiano è ormai alle spalle ma la redazione di Toro News ha selezionato quelle che sono le 5 migliori perle della stagione 2025/2026 dei calciatori del Torino. Negli incontri di quest'anno si sono distinte prodezze balistiche come il sinistro all'incrocio di Obrador contro il Cagliari o le potenti conclusioni dalla distanza di Simeone contro la Roma e Zapata contro il Parma. Ecco le migliori reti della stagione del Toro.

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