Lettore e lettrici di Toro News, votate il gol della stagione del Torino
Calcio italiano ai minimi storici: cosa deve fare Cairo? (VIDEO)
I 5 gol più belli della stagione
Chi ha segnato il gol più bello dell'ultima stagione di Serie A con la maglia del Torino? Il campionato italiano è ormai alle spalle ma la redazione di Toro News ha selezionato quelle che sono le 5 migliori perle della stagione 2025/2026 dei calciatori del Torino. Negli incontri di quest'anno si sono distinte prodezze balistiche come il sinistro all'incrocio di Obrador contro il Cagliari o le potenti conclusioni dalla distanza di Simeone contro la Roma e Zapata contro il Parma. Ecco le migliori reti della stagione del Toro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti