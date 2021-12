Il 2021 granata in 6 foto, marzo/aprile: paure, rimonte e il rimpianto del Derby

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2021, continuando con i mesi di marzo ed aprile, dopo aver affrontato già gennaio e febbraio ( QUI i dettagli ).

Il mese di marzo è cominciato nel peggiore dei modi per il Torino. C'era la volontà di fare punti pesanti, soprattutto contro squadre come il Crotone. Invece il Toro è stato vittima di un vero e proprio incubo, con i calabresi che si sono imposti 4-2; un risultato che non ha lasciato scampo ai granata. L'unica cosa positiva della partita è stato il gol di Antonio Sanabria, che ha segnato con un siluro clamoroso da fuori area, presentandosi benissimo agli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori.