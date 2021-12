Il 2021 granata in 6 foto, gennaio/febbraio: Giampaolo saluta, arrivano i rinforzi

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2021, partendo da gennaio e febbraio (come se fosse una "prima puntata").

Appena da 3 giorni nell'anno nuovo ed esordio vincente per 3-0 contro il Parma al "Tardini". Vittoria che mancava dal novembre 2020 - fu la seconda vittoria dall'inizio del campionato - e che arrivò proprio come battesimo del nuovo anno, con i gol firmati Singo (8'), Izzo (88') e Gojak (95'). Un successo illusorio, come detto, contro una squadra che cadrà malamente in Serie B al termine della stagione. L'ultimo squillo (uno dei pochissimi) della gestione Marco Giampaolo.