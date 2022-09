Il Granata Store cambia nome: da oggi si chiamerà Torino FC Store

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare che da oggi il Granata Store cambia pelle e diventa Torino FC Store. Nel segno dell’innovazione e della continuità, lo storico store della famiglia Testa inizia un percorso di rebranding insieme al Torino FC che porterà tante novità nel mondo del merchandising e del retail granata. I tifosi del Toro avranno così modo di sfruttare in vari modi questa rinnovata sinergia, a partire dal match contro il Lecce durante il quale sarà possibile accedere ai nuovi pop-up store allestiti all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino. Questa iniziativa segue quella del corner inaugurato con grande successo presso il centralissimo store Rinascente in Via Lagrange, che rimarrà a disposizione fino ai primi giorni di ottobre. Alberto Barile, direttore operativo Torino FC: 'Siamo felici di dare una nuova identità al nostro store ufficiale, consolidando cosi un rapporto che va avanti da più di 15 anni. Il nuovo Torino FC Store sarà anche all’avanguardia a livello di e-commerce ed i nostri tifosi saranno coinvolti sempre più in iniziative che mixano merchandising, marketing e comunicazione'. Giulio e Paolo Testa: 'Siamo felici di rafforzare questa collaborazione con il Torino FC. Il nostro rebranding ci consentirà di essere sempre più da supporto al Club e, anche grazie ad un sito rinnovato, vogliamo contribuire a esportare il brand Torino FC non solo in Italia ma anche in tutto il mondo'."