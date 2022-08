Il Toro ci riprova con la Coppa Italia: dal trionfo 1993 solo 4 volte ai quarti

In 17 anni di presidenza la sua squadra non è mai andata oltre i quarti di finale: anche con Juric non è andata bene

Gualtiero Lasala

Il Torino sta per dare inizio alla sua stagione 2022/2023: questa sera ci sarà l'esordio della squadra di Juric in Coppa Italia, nella sfida contro il Palermo valida per i trentaduesimi della competizione. I granata ci arrivano con una squadra non ancora completa, priva di molti protagonisti dello scorso anno come Belotti, Bremer e Brekalo. Ad ogni modo il Toro proverà a non scivolare al primo appuntamento per dare il via nel migliore dei modi alla campagna di quest'anno in una competizione che vede il Torino all'ottavo posto tra le squadre che l'hanno vinta di più: cinque successi, di cui l'ultimo, nel 1993, resta l'ultimo trofeo vinto nella storia del club.

QUARTI - Ma nell'epoca recente il rapporto del Torino con la Coppa nazionale si è deteriorato. Dal trionfo del 1993 targato Mondonico, solo in quattro occasioni la squadra granata ha raggiunto i quarti di finale, fermandosi sempre lì. Limitando l'analisi alla gestione del presidente Cairo, i migliori risultati della sua squadra sono stati i quarti di finale, raggiunti soltanto in 3 stagioni (2008-2009, 2017-2018, 2019-2020) delle 17 di presidenza. Nel 2009 il Torino di Novellino si arrese alla Lazio e alla fine della stagione retrocesse in Serie B, dopo l'esonero del tecnico; nel 2018 ci fu il derby del 3 gennaio, giocato allo Juventus Stadium, che il Toro di Mihajlovic perse per 2-0 col tecnico che venne anche esonerato dopo quella sconfitta. L'ultima volta che il Torino ha raggiunto i quarti di finale è andato davvero a un passo dallo spingersi più in là: a San Siro col Milan il Toro di Mazzarri ribaltò l'1-0 iniziale con una doppietta di Bremer, salvo poi farsi rimontare oltre il novantesimo e perdendo 4-2 ai supplementari. Dopo quattro giorni (e altri quattro gol presi a Lecce) il tecnico venne allontanato. Insomma, curiosamente arrivare ai quarti di Coppa non ha mai portato particolarmente bene ai tecnici granata di quei momenti, ma c'è da scommettere che Juric non guarderà a questo dato.

JURIC - Per ora la prima Coppa Italia col Toro del tecnico croato non è stata indimenticabile. Lo scorso anno il Torino andò a Genova a perdere 2-1 nei sedicesimi contro una Sampdoria tutt'altro che eccezionale, ma con Juric stesso che schierò una formazione ricca di seconde linee, dando ad alcuni l'impressione di "snobbare" la competizione. Quest'anno quantomeno bisogna cercare di evitare brutte figure, superando il primo appuntamento contro il Palermo. La prima tappa in Coppa, che per la formula si gioca sempre contro avversarie di categoria inferiore, può essere scivolosa ma il Torino la supera dal 2013, quando cadde 1-2 in casa contro il Pescara. Oggi la trappola Palermo va evitata per provare a dare il via ad una bella cavalcata in Coppa Italia che potrebbe valere molto.