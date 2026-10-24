Brutte notizie per Ivan Ilic, centrocampista di proprietà del Torino e attualmente in prestito al Lecce con diritto di riscatto. Il club salentino ha comunicato che gli ulteriori esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore hanno confermato la lesione miotendinea del retto femorale sinistro, con interessamento parziale del tendine. L’infortunio era stato accusato durante la gara contro il Bologna, costringendo il serbo a lasciare il campo nel primo tempo.

Il centrocampista sarà sottoposto a un intervento chirurgico martedì presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia. A operarlo sarà il professor Lasse Lempainen, specialista nel trattamento degli infortuni muscolari degli atleti. Al momento non sono stati comunicati tempi di recupero ufficiali: saranno necessari l’intervento e le successive valutazioni mediche per definire con maggiore precisione i tempi del rientro. Arrivato in estate Puglia, Ilic si era preso la regia del centrocampo del Lecce, che ora rischia di dover fare a meno di lui per un periodo prolungato.