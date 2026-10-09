Notizie dolci e amare per Ignazio Abate dopo la sosta Nazionali. Tra i corridoi del Filadelfia si lavora per ritrovare brillantezza e punti in vista del posticipo casalingo di lunedì contro l'Udinese di Runjiaic all'Olimpico Grande Torino, ma le condizioni fisiche della rosa granata resta uno dei temi centrali per l'ex tecnico della Juve Stabia.

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La notizia più attesa di giornata riguarda indubbiamente Ché Adams. L’attaccante scozzese, fermatosi per una lesione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra dopo un ottimo di stagione, è finalmente pronto a rientrare in gruppo. Il suo recupero rappresenta una vera boccata d'ossigeno per un reparto offensivo che finora ha faticato a trovare continuità sotto porta. Con due reti già all'attivo nelle prime tre apparizioni in questo campionato, il centravanti ex Southampton ha dimostrato di saper incidere profondamente, sia dal primo minuto che a gara in corso. Smaltito il fastidio, la sua presenza nella lista dei convocati per la sfida casalinga contro l'Udinese regala ad Abate una soluzione fondamentale per dare peso e incisività all'attacco granata. Sul fronte dei recuperi si registra anche il cauto ottimismo per Cesare Casadei, tornato ad allenarsi con i compagni già prima della sosta e bisognoso solo di ritrovare la miglior condizione e il ritmo partita.

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A rovinare parzialmente i piani e il clima di fiducia, tuttavia, sono le notizie che arrivano dagli impegni degli azzurrini. Niccolò Fortini è infatti rientrato malconcio dal ritiro con l'Under 21 di Silvio Baldini. Il giovane esterno ha accusato qualche acciacco di troppo durante la parentesi con la selezione giovanile azzurra e le sue condizioni restano sotto stretto monitoraggio da parte dello staff medico granata. La sua presenza per il posticipo di lunedì rimane fortemente in dubbio: Abate deciderà solo all'ultimo se rischiarlo o se percorrere strade alternative sulle corsie esterne.