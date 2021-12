Inter-Torino, i precedenti: bilancio granata negativo, ultima vittoria nel 2016

Domani alle 18.30 a San Siro il Torino di Juric se la vedrà con la prima in classifica, l'Inter di Inzaghi, per quella che sarà l'ultima partita del 2021. La vittoria casalinga contro il Verona ha risollevato gli animi granata dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Sampdoria, e tornare da Milano con un buon risultato sarebbe la classica ciliegina sulla torta per infondere ancora più entusiasmo in squadra e tifosi in vista del nuovo anno. Non sarà, tuttavia, una passeggiata, non solo per l'ottimo stato di forma della capolista, ma anche per i precedenti del Toro nella Milano sponda nerazzurra: nei 79 incontri giocati a San Siro sono solo 12 i successi granata (pari al 15%) a fronte di 26 pareggi (32%) e 41 sconfitte (51%). Nell'ultimo precedente è arrivata la vittoria dell'Inter per 4-2 (nonostante il Toro avesse chiuso il primo tempo in vantaggio), mentre l'ultima vittoria per i granata è datata 3 aprile 2016.