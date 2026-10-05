Manca pochissimo al fischio d’inizio di Italia-Polonia U21 e Pietro Comuzzo è ancora una volta al centro del progetto di Silvio Baldini. Il difensore della Fiorentina in prestito al Torino parte titolare anche nella sfida più importante del Gruppo E, quella che mette in palio il primo posto. Gli Azzurrini arrivano all’appuntamento con entusiasmo e grande fiducia e con la voglia di completare il sorpasso ai danni della capolista. Dall’altra parte c’è una Polonia reduce dal netto 3-0 rifilato alla Svezia appena quattro giorni fa e ancora imbattuta nel girone. L’Italia, però, ha un conto aperto: all’andata, nel novembre 2025, furono i polacchi a vincere 2-1. Tra poco ci sarà quindi anche l’occasione per prendersi la rivincita, con Comuzzo pronto a guidare la difesa azzurra in una partita dal peso specifico altissimo.

Le formazioni ufficiali di Italia-Polonia U21

Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho: Baldini

POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Kocaba; Urbanski, Mazurek, Pienko; BakCt: Brzeczek