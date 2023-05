Juric difende Vanja, ma l’errore con l’Atalanta certifica il suo periodo nero

Vanja chiamato alla reazione dopo l'errore con l'Atalanta. E Juric lo difende: "Sta facendo un'annata ottima, ha la mia piena fiducia"

Silvio Luciani Caporedattore e social media manager

Il Torino ha un problema portiere? Non secondo Juric, che nonostante il grave errore commesso da Vanja Milinkovic-Savic contro l'Atalanta, ha speso belle parole nei suoi confronti: "Io sono strasoddisfatto di Vanja. Sta facendo un’annata ottima, oggi chiaramente no, ma ha la mia piena fiducia" ha detto il mister in conferenza stampa. Fiducia confermata, quindi, perché nel complesso la stagione del portiere serbo è positiva, per la crescita compiuta: "Sono molto contento e soddisfatto. Noi abbiamo scelto di crescere un ragazzo giovane con grande qualità e ogni tanto lo paghi". Di fronte a se avrà un'altra sfida, quella di dimostrare di essere migliorato anche nella gestione degli errori, mettendo un altro tassello in più rispetto allo scorso campionato. E contro la Sampdoria avrà una chance in questo senso.

Tre errori gravi nell'ultimo periodo: per Juric non è in discussione — Il periodo di flessione che Vanja sta vivendo è sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime gare il portiere granata non ha dato sicurezza al reparto difensivo, commettendo diversi errori pesanti. Prima la respinta sui piedi di Pinamonti contro il Sassuolo, poi la follia contro la Lazio, a cui ha rimediato in extremis ma che stava per costare lo svantaggio dopo neanche un minuto e infine il grave errore di concetto e di posizionamento sul gol di Zappacosta. Il periodo negativo però non è stato sufficiente a metterlo in discussione agli occhi della società e di Juric, che hanno deciso di puntare su di lui - e il rinnovo fino al 2026 è una testimonianza concreta in questo senso.

Vanja chiamato alla reazione: con la Sampdoria un'altra chance — Mercoledì c'è già l'occasione per reagire. Proprio nell'ultimo precedente contro i blucerchiati a Marassi, Vanja fu autore una delle sue peggiori prestazioni, nel pieno del periodo di crisi che gli costò il posto a favore di Berisha. Il Toro riuscì comunque a conquistare i tre punti, ma il portiere granata si rese protagonista di due errori gravissimi che costarono un gol soltanto per merito di un salvataggio di Rodriguez sulla linea di porta. In quella fase della stagione Milinkovic-Savic perse tutte le sicurezze che aveva trovato nel girone d'andata e perse il posto dopo una serie di errori pesanti. Il ruolo del portiere è complicato per questo, si sa, ma la sua maturazione passa anche da qui, oltre che dai miglioramenti tecnici. Per uscire dal periodo negativo servirà maturità e voglia di reagire: la partita contro la Samp è un'ottima occasione per riscattarsi e rispondere alle critiche.