Juric e i segnali positivi di Sanabria: “Ci fa giocar bene e può fare tanti gol”

"Dentro l’area di rigore può fare ancora di più e la sua media gol può essere più alta": questo Ivan Juric dichiara in conferenza stampa parlando di una delle due punte protagoniste del Toro di questa stagione, Antonio Sanabria . Il giocatore granata in questa prima parte di stagione ha raccolto 9 presenze, 2 reti e 2 assist totalizzati finora, con 614 minuti giocati alle spalle. Così il paraguaiano sta lavorando sul campo del Filadelfia giorno per giorno per rendere ancora più decisiva la sua presenza in campo. E Juric, che pure in passato era stato caustico riguardo la non troppa continuità in fase realizzativa dell'attaccante ("dovrebbe impazzire e fare tanti gol", disse in una conferenza stampa), stavolta ha speso buone parole per lui, a 360°: "Lui ha una costanza, ha una media gol costante e fa giocare bene la squadra": con queste parole, il tecnico granata ha dimostrato la fiducia che ripone in colui che ha preso le redini dell'attacco dopo la partenza di Belotti.

Come dichiarato dal croato Ivan Juric in conferenza, Antonio Sanabria è parte integrante e fondamentale della squadra: non tanto per ruolo di leader o per capacità fisiche, ma le sue prestazioni - in più di una partita - si sono dimostrate essere molto al di sopra della sufficienza per la quantità di occasioni e per le modalità in cui poi si sviluppa il gioco dei granata. Il tecnico granata, infatti, ha sempre apprezzato la determinazione e la caparbietà dei giocatori di voler sempre dare il massimo di sè stessi, anche in partite o in condizioni fisiche che magari non sono al netto di difficoltà. "Ti fa giocare bene e partecipa molto nel gioco" dichiara Juric, a confermare che la presenza in campo di Antonio Sanabria è utile, necessaria e fondamentale in alcune partite più di altre. Certo è che sotto molti aspetti Tonny è un attaccante diverso da Belotti, e a confermarlo è lo stesso Ivan Juric, che in entrambe le stagioni al Torino ha potuto lavorare e osservare i due giocatori: "Lui non avrà mai lo scatto di Pellegri o la forza di Belotti", dichiara il croato, indicando come Pellegri abbia più un approccio alla partita fisico e realizzativo come il Gallo, ma di fatto la grande capacità apprezzata dal tecnico granata è proprio la capacità del paraguaiano di far giocare bene la squadra con i suoi movimenti e di legare il gioco in fase di possesso palla. Contro l'Empoli, dunque, Antonio Sanabria avrà la possibilità ancora una volta - dopo la buona prestazione di Napoli - di poter dimostrare la sua importanza sul campo, e magari di dare continuità al suo rendimento in zona gol.